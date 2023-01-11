«Чёрная пантера 3» уже в разработке

На прошедшей церемонии «Золотой глобус» звезда фильмов Marvel Studios Летиша Райт рассказала, что третья часть «Чёрной пантеры» уже находится в разработке. Официально об этом ещё не объявляли.

Как отметила Райт, режиссёру Райану Куглеру нужно вернуться к работе, а всему актёрскому составу взять небольшой перерыв.

Я думаю, что новая часть уже в разработке. Последние два года были потрясающими, когда мы работали над второй частью. Нам нужен небольшой перерыв, нам нужно перегруппироваться, а Райану нужно вернуться к работе, так что это займёт некоторое время, но мы очень рады, что вы, ребята, это увидите.

О чём будет триквел про Чёрную пантеру, неизвестно. Во второй части титул Чёрной пантеры передали Шури — сестре Т'Чаллы. Судя по всему, третью часть полноценно посвятят истории героини.