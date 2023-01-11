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Источник: iPhone 16 Pro получит новый дизайн со спрятанным Face ID

Источник: iPhone 16 Pro получит новый дизайн со спрятанным Face ID
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Корейское издание The Elec поделилось ближайшими планами Apple на новые версии своих смартфонов. Так, iPhone 15 выйдет в 2023 году и внешне практически ничем не будет отличаться от iPhone 14, включая тот же дизайн Face ID. В целом это будет довольно стандартный переход на новую линейку для компании.

А вот в 2024-м Apple планирует выпустить iPhone 16, Pro-версии в котором будут серьёзно отличаться от нынешних смартфонов. Главным нововведением станет улучшенный Face ID, который окажется под дисплеем. Как отмечают инсайдеры, сенсоры станут полностью незаметными, благодаря чему Apple сможет увеличить экран, спрятав нашумевшую «чёлку». При этом небольшой вырез всё же оставят — для фронтальной камеры.

В дальнейшем Apple планирует и вовсе избавиться от всех лишних элементов на экране, однако это случится не раньше 2026 года с релизом iPhone 18.

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