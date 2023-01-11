Дженна Ортега до сих пор не может поверить в популярность её танца из «Уэнсдей»
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Сериал «Уэнсдей» стал популярен во многом благодаря невероятному танцу Дженны Ортеги в одном из эпизодов. Сцена стала популярной даже вне самого сериала: её пародировали многие кинозвёзды, включая Леди Гагу и даже Энтони Хопкинса.
При этом сама актриса до сих пор не может поверить, что именно этот эпизод так полюбили фанаты. Сама актриса считает сцену далеко не самой лучшей — она хотела бы переснять и доработать тот самый танец. К сожалению, в дело вмешался COVID-19.
Это была одна из тех сцен, из-за которых я не спала по ночам. Мне кажется, я могла бы исполнить танец куда лучше, чем получилось в итоге.
Недавно Netflix продлил сериал «Уэнсдей» на второй сезон, так что актриса наверняка исполнит культовый танец ещё раз.
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