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Хью Джекман никогда не принимал стероиды для роли Росомахи

Хью Джекман никогда не принимал стероиды для роли Росомахи
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Недавно актёр Хью Джекман посетил передачу Who’s Talking To Chris Wallace и рассказал, что никогда не использовал стероиды, чтобы набрать форму для роли Росомахи. Такой метод в современное время очень популярен, поскольку позволяет без особых проблем нарастить мышцы.

Как отметил Джекман, он почитал о вреде стероидов, поэтому отказался от них и предпочёл более стандартный способ — физические упражнения. Также актёр ел много мяса цыплят. По этому поводу он даже отшутился.

Нет, я не использовал ничего такого, ведь я люблю свою работу и люблю Росомаху. Я должен быть осторожен с тем, что говорю здесь, но мне рассказали, каковы побочные эффекты. И я подумал: «Мне это не очень нравится». Я просто сделал это по-старому. Я съел очень много мяса цыплят. Если бог существует и имеет какое-то отношение к цыплятам, то у меня проблемы.
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Ранее Джекман рассказал, что для подготовки к роли Росомахи в «Дэдпуле 3» ему понадобится около полугода. Премьера фильма с Росомахой и Дэдпулом состоится 8 ноября 2024 года.

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