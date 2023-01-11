Авторы The Sims 4 тизерят будущие дополнения

Разработчики The Sims 4 опубликовали тизер предстоящих дополнения для культового симулятора жизни. Фанаты моментально разобрались что к чему и поделились с другими пользователями, что именно выпустят разработчики до конца марта.
Так, ближайшим апдейтом должно стать крупное обновление, которое расширит механики взаимодействия с младенцами. Следующим набором контента станет два платных дополнения: одно добавит в игру различное нижнее бельё, а второе — разнообразные элементы для ванной комнаты.
Кроме того, авторы работают над неким крупным расширением, которое добавит в игру новые механики. Фанаты считают, что речь идёт о «Поколениях». Когда-то для The Sims 3 выходило подобное DLC, которое добавляло в игру механики, посвящённые взрослению персонажей.
Уже 31 января EA проведёт большую трансляцию The Sims 4, на которой поделится всеми подробностями ближайших дополнений.
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