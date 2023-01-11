15 лучших игр, фильмов и сериалов 2022 года от пользователей Metacritic
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Metacritic опубликовал список из лучших фильмов, игр и сериалов 2022 года, выбранных пользователями. Рейтинг формировался по количеству баллов. У какого проекта набралось их больше, тот и вставал на лидирующие позиции.
Так, лучшей игрой 2022 года стала God of War Ragnarok, следом идут Elden Ring и Horizon Forbidden West. Среди сериалов в топ-3 вошли «Лучше звоните Солу», «Разделение» и «Дом Дракона». Фильм «Всё везде и сразу» занял первое место в рейтинге пользователей, а «Бэтмен» расположился на третьем месте.
15 лучших игр 2022 года по версии пользователей
- God of War Ragnarok — 2580 голосов
- Elden Ring — 1788 голосов
- Horizon Forbidden West — 588 голосов
- Stray — 329 голосов
- Xenoblade Chronicles 3 — 251 голос
- A Plague Tale: Requiem — 247 голосов
- Kirby And The Forgotten Land — 193 голоса
- Tunic — 183 голоса
- Sifu — 174 голоса
- The Last of Us Part 1 — 158 голосов
- Vampire Survivors — 141 голос
- Pokemon Legends: Arceus — 141 голос
- Sonic Frontiers — 137 голосов
- Bayonetta 3 — 131 голос
- Neon White — 124 голоса
Фото: Focus Entertainment
15 лучших фильмов 2022 года по версии пользователей
- «Всё везде и сразу» — 2491 голос
- «Топ Ган: Мэверик» — 1389 голосов
- «Бэтмен» — 1137 голосов
- «Банши Инишерина» — 912 голосов
- «Тар» — 850 голосов
- «Нет» — 729 голосов
- «Варяг» — 658 голосов
- «Солнце моё» — 621 голос
- «Фабельманы» — 414 голосов
- «Решение уйти» — 388 голосов
- «RRR: Рядом ревёт революция» — 376 голосов
- «Достать ножи: Стеклянная луковица» — 365 голосов
- «Пиноккио» Гильермо дель Торо — 355 голосов
- «Аватар: Путь воды» — 284 голоса
- «Треугольник печали» — 237 голосов
Фото: Paramount Pictures
15 лучших сериалов 2022 года по версии пользователей
- «Лучше звоните Солу» — 1612 голосов
- «Разделение» — 1164 голоса
- «Дом Дракона» — 657 голосов
- «Андор» — 611 голосов
- «Белый лотос» — 608 голосов
- «Медведь» — 536 голосов
- «Барри» — 386 голосов
- «Очень странные дела» — 312 голосов
- «Репетиция» — 297 голосов
- «Атланта» — 278 голосов
- «Пацаны» — 210 голосов
- «Властелин колец: Кольца власти» — 166 голосов
- «Псы резервации» — 164 голоса
- «Уэнсдей» — 156 голосов
- «С замиранием сердца» — 145 голосов
Фото: AMC
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