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15 лучших игр, фильмов и сериалов 2022 года от пользователей Metacritic

15 лучших игр, фильмов и сериалов 2022 года от пользователей Metacritic
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Metacritic опубликовал список из лучших фильмов, игр и сериалов 2022 года, выбранных пользователями. Рейтинг формировался по количеству баллов. У какого проекта набралось их больше, тот и вставал на лидирующие позиции.

Так, лучшей игрой 2022 года стала God of War Ragnarok, следом идут Elden Ring и Horizon Forbidden West. Среди сериалов в топ-3 вошли «Лучше звоните Солу», «Разделение» и «Дом Дракона». Фильм «Всё везде и сразу» занял первое место в рейтинге пользователей, а «Бэтмен» расположился на третьем месте.

15 лучших игр 2022 года по версии пользователей

  1. God of War Ragnarok — 2580 голосов
  2. Elden Ring — 1788 голосов
  3. Horizon Forbidden West — 588 голосов
  4. Stray — 329 голосов
  5. Xenoblade Chronicles 3 — 251 голос
  6. A Plague Tale: Requiem — 247 голосов
  7. Kirby And The Forgotten Land — 193 голоса
  8. Tunic — 183 голоса
  9. Sifu — 174 голоса
  10. The Last of Us Part 1 — 158 голосов
  11. Vampire Survivors — 141 голос
  12. Pokemon Legends: Arceus — 141 голос
  13. Sonic Frontiers — 137 голосов
  14. Bayonetta 3 — 131 голос
  15. Neon White — 124 голоса

Фото: Focus Entertainment

15 лучших фильмов 2022 года по версии пользователей

  1. «Всё везде и сразу» — 2491 голос
  2. «Топ Ган: Мэверик» — 1389 голосов
  3. «Бэтмен» — 1137 голосов
  4. «Банши Инишерина» — 912 голосов
  5. «Тар» — 850 голосов
  6. «Нет» — 729 голосов
  7. «Варяг» — 658 голосов
  8. «Солнце моё» — 621 голос
  9. «Фабельманы» — 414 голосов
  10. «Решение уйти» — 388 голосов
  11. «RRR: Рядом ревёт революция» — 376 голосов
  12. «Достать ножи: Стеклянная луковица» — 365 голосов
  13. «Пиноккио» Гильермо дель Торо — 355 голосов
  14. «Аватар: Путь воды» — 284 голоса
  15. «Треугольник печали» — 237 голосов

Фото: Paramount Pictures

15 лучших сериалов 2022 года по версии пользователей

  1. «Лучше звоните Солу» — 1612 голосов
  2. «Разделение» — 1164 голоса
  3. «Дом Дракона» — 657 голосов
  4. «Андор» — 611 голосов
  5. «Белый лотос» — 608 голосов
  6. «Медведь» — 536 голосов
  7. «Барри» — 386 голосов
  8. «Очень странные дела» — 312 голосов
  9. «Репетиция» — 297 голосов
  10. «Атланта» — 278 голосов
  11. «Пацаны» — 210 голосов
  12. «Властелин колец: Кольца власти» — 166 голосов
  13. «Псы резервации» — 164 голоса
  14. «Уэнсдей» — 156 голосов
  15. «С замиранием сердца» — 145 голосов

Фото: AMC

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