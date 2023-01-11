15 лучших игр, фильмов и сериалов 2022 года от пользователей Metacritic

Metacritic опубликовал список из лучших фильмов, игр и сериалов 2022 года, выбранных пользователями. Рейтинг формировался по количеству баллов. У какого проекта набралось их больше, тот и вставал на лидирующие позиции.

Так, лучшей игрой 2022 года стала God of War Ragnarok, следом идут Elden Ring и Horizon Forbidden West. Среди сериалов в топ-3 вошли «Лучше звоните Солу», «Разделение» и «Дом Дракона». Фильм «Всё везде и сразу» занял первое место в рейтинге пользователей, а «Бэтмен» расположился на третьем месте.

15 лучших игр 2022 года по версии пользователей

God of War Ragnarok — 2580 голосов Elden Ring — 1788 голосов Horizon Forbidden West — 588 голосов Stray — 329 голосов Xenoblade Chronicles 3 — 251 голос A Plague Tale: Requiem — 247 голосов Kirby And The Forgotten Land — 193 голоса Tunic — 183 голоса Sifu — 174 голоса The Last of Us Part 1 — 158 голосов Vampire Survivors — 141 голос Pokemon Legends: Arceus — 141 голос Sonic Frontiers — 137 голосов Bayonetta 3 — 131 голос Neon White — 124 голоса

Фото: Focus Entertainment

15 лучших фильмов 2022 года по версии пользователей

«Всё везде и сразу» — 2491 голос «Топ Ган: Мэверик» — 1389 голосов «Бэтмен» — 1137 голосов «Банши Инишерина» — 912 голосов «Тар» — 850 голосов «Нет» — 729 голосов «Варяг» — 658 голосов «Солнце моё» — 621 голос «Фабельманы» — 414 голосов «Решение уйти» — 388 голосов «RRR: Рядом ревёт революция» — 376 голосов «Достать ножи: Стеклянная луковица» — 365 голосов «Пиноккио» Гильермо дель Торо — 355 голосов «Аватар: Путь воды» — 284 голоса «Треугольник печали» — 237 голосов

Фото: Paramount Pictures

15 лучших сериалов 2022 года по версии пользователей

«Лучше звоните Солу» — 1612 голосов «Разделение» — 1164 голоса «Дом Дракона» — 657 голосов «Андор» — 611 голосов «Белый лотос» — 608 голосов «Медведь» — 536 голосов «Барри» — 386 голосов «Очень странные дела» — 312 голосов «Репетиция» — 297 голосов «Атланта» — 278 голосов «Пацаны» — 210 голосов «Властелин колец: Кольца власти» — 166 голосов «Псы резервации» — 164 голоса «Уэнсдей» — 156 голосов «С замиранием сердца» — 145 голосов