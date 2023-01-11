В России закроют популярный шутер Cross Fire
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Сервера популярного онлайн-шутера Cross Fire закроют в России 20 февраля. Об этом сообщил официальный издатель игры в РФ. Причина закрытия — контракт на локализацию и распространение проекта в стране «подошёл к концу».
Прошло более 12 лет с момента запуска Cross Fire, и нам крайне тяжело говорить о том, что это путешествие подходит к концу. Мы искренне сожалеем и благодарим всех, кто поддерживал и любил Cross Fire все эти годы.
Уход игры из России проходит в несколько этапов. 10 января в боевике отключили регистрацию и пополнение счёта. 17 января издатель отключит возможность тратить кредиты, активировать промокоды и различные платные услуги. А 20-го числа закроются серверы.
В официальной группе Cross Fire в VK игроки начали массово жаловаться на то, что российский локализатор не хочет возвращать «потраченные на игру сотни тысяч рублей». При этом многие фанаты поблагодарили издателя «за работу» и счастливые 12 лет в боевике.
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