Эдди Мерфи высмеял скандальную пощёчину Уилла Смита

На недавно прошедшей церемонии награждения «Золотой глобус» знаменитый актёр и комик Эдди Мерфи дал несколько советов начинающим артистам, напомнив о скандальной пощёчине Уилла Смита коллеге Крису Року на прошлогоднем «Оскаре».
На «Золотом глобусе» Мерфи удостоили награды Сесиля Б. Де Милля, которую дают за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей речи Эдди заявил, что любой актёр, который хочет добиться успеха, должен исправно платить налоги, заниматься своим делом и ни в коем случае не упоминать имя жены Уилла Смита.
Существует план, следуя которому вы можете добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Да, этот план существует, и я следовал ему всю свою карьеру.
Всё очень просто, вы должны следовать трём важным вещам: платите налоги, занимайтесь своим бизнесом и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего поганого рта.
Организаторы «Золотого глобуса» вырезали эту шутку для зрителей США. А канадские телевизионщики её оставили.
Напомним, во время церемонии «Оскар» в конце марта 2022 года Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Случилось это из-за шутки про причёску жены актёра, которая страдает алопецией.
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