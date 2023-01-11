Эдди Мерфи высмеял скандальную пощёчину Уилла Смита

На недавно прошедшей церемонии награждения «Золотой глобус» знаменитый актёр и комик Эдди Мерфи дал несколько советов начинающим артистам, напомнив о скандальной пощёчине Уилла Смита коллеге Крису Року на прошлогоднем «Оскаре».

На «Золотом глобусе» Мерфи удостоили награды Сесиля Б. Де Милля, которую дают за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей речи Эдди заявил, что любой актёр, который хочет добиться успеха, должен исправно платить налоги, заниматься своим делом и ни в коем случае не упоминать имя жены Уилла Смита.

Существует план, следуя которому вы можете добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Да, этот план существует, и я следовал ему всю свою карьеру.



Всё очень просто, вы должны следовать трём важным вещам: платите налоги, занимайтесь своим бизнесом и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего поганого рта.

Организаторы «Золотого глобуса» вырезали эту шутку для зрителей США. А канадские телевизионщики её оставили.

Напомним, во время церемонии «Оскар» в конце марта 2022 года Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Случилось это из-за шутки про причёску жены актёра, которая страдает алопецией.