Саймон Пегг озвучил директора Хогвартса в Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Знаменитый британский актёр Саймон Пегг подарил свой голос директору Хогвартса Финеасу Найджелусу Блэку в игре «Хогвартс: Наследие». Об этом авторы грядущего приключения рассказали в своих соцсетях.
Фото: Warner Bros. Games
Разработчики также представили ролик, в котором звезда киносаги «Миссия невыполнима» и культовой комедии «Зомби по имени Шон» рассказывает о работе над озвучкой Финеаса Найджелуса Блэка и признаётся в любви к миру «Гарри Поттера».
В конце прошлого года стало известно, что «Хогвартс: Наследие» получит перевод на русский язык. Эту информацию «Чемпионату» по личному запросу подтвердил международный издатель игры WB Games. Сама игра выйдет 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One, а 25 июля на Nintendo Switch.
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