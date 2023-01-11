Саймон Пегг озвучил директора Хогвартса в Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Знаменитый британский актёр Саймон Пегг подарил свой голос директору Хогвартса Финеасу Найджелусу Блэку в игре «Хогвартс: Наследие». Об этом авторы грядущего приключения рассказали в своих соцсетях.

Фото: Warner Bros. Games

По признанию мага Сириуса Блэка, Финеас Найджелус Блэк был самым непопулярным директором Хогвартса. Он не был способен снизойти до детских страданий и понять, что ребёнок способен на не менее глубокие переживания, чем взрослый.

Разработчики также представили ролик, в котором звезда киносаги «Миссия невыполнима» и культовой комедии «Зомби по имени Шон» рассказывает о работе над озвучкой Финеаса Найджелуса Блэка и признаётся в любви к миру «Гарри Поттера».

В конце прошлого года стало известно, что «Хогвартс: Наследие» получит перевод на русский язык. Эту информацию «Чемпионату» по личному запросу подтвердил международный издатель игры WB Games. Сама игра выйдет 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One, а 25 июля на Nintendo Switch.