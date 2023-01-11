ФАС возбудила дело против канала ТНТ из-за слишком громкой рекламы
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении телеканала ТНТ. Дело в том, что в российском Законе установлен запрет на излишнее воздействие звуковой рекламы, распространяемой различными способами. И, по мнению ведомства, в эфире телеканала ТНТ разница в громкости рекламных материалов, анонсов и телепередач была выше допустимой.
ФАС проведёт проверку с целью подтвердить факт нарушения. Если всё подтвердится, то телеканалу грозит ответственность в соответствии с Законом о рекламе.
В Федеральной антимонопольной службе не уточнили, какой именно материал посчитали слишком громким. Кроме того, ведомство не указало, в какое именно время обнаружило нарушение в рекламном законодательстве.
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