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В Fortnite вернулся Чумной доктор. Его убирали из-за пандемии COVID-19

В Fortnite вернулся Чумной доктор. Его убирали из-за пандемии COVID-19
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Epic Games вернула во внутренний магазин Fortnite два скина Чумного доктора, которые удалили с платформы во время активной фазы пандемии COVID-19. Облики были недоступны для покупки 1080 дней — издатель убрал их в конце января 2020 года.

Издатель никак не прокомментировал вовзвращение Чумных докторов, да и их отсутствие в 2020-м оно никак не объясняло. Каждый из двух обликов Чумного доктора во внутреннем магазине Epic Games стоит 1500 В-баксов.

Фото: Epic Games

Epic Games пристально следит за культурной мировой повесткой. Этот факт подтверждает то, что в 2020-м на фоне смерти Джорджа Флойда компания в Fortnite убирала все полицейские машины. Авто служителей закона она вернула осенью 2022-го.

В декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила Epic Games сразу в двух нарушениях, за которые компания выплатит невероятные $ 520 млн.

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