В январе в PS Plus добавят Devil May Cry 5, Life is Strange и ещё 11 игр

Sony раскрыла список игр, которые попадут в обновлённую подписку PlayStation Plus уже 17 января. Среди главных хитов — Devil May Cry 5, дилогия Life is Strange, а также Just Cause 4: Reloaded. Всего в максимальных версиях подписок появятся 13 новых проектов.

PS Plus Extra

Back 4 Blood

Dragon Ball FighterZ

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange

Sayonara Wild Hearts

Jett: The Far Shore

Just Cause 4: Reloaded

Omno

Erica.

PS Plus Deluxe и Premium

Syphon Filter 3 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Hot Shots Golf 2 (PS1).

Ранее в стандартном PS Plus стали доступны три проекта: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2. Их уже можно забрать в том числе и в России.