Новую часть MechWarrior уже делают — это будет сюжетная игра

Президент и основатель Piranha Games Расс Буллок в подкасте NoGutsNoGalaxy заявил, что его студия уже разрабатывает новую игру цикла MechWarrior. По его словам, это будет не сетевой, а полностью сюжетный меха-экшен, который можно будет проходить как в одиночку, так и в кооперативе.

Буллок добавил, что официальный анонс прозвучит не раньше осени этого года, а релиз состоится не позже 2025-го на ПК и консолях.

Помимо новой части, Piranha Games работает и над масштабным дополнением для MechWarrior 5: Mercenaries. Апдейт называется Rise of Rasalhague, он привнесёт в игру новую сюжетную кампанию. Его релиз намечен на 26 января.

Первая игра цикла MechWarrior вышла в далёком 1989 году. В серии пользователи воюют с помощью боевых мехов, которые нужно прокачивать. Последняя, пятая часть вышла в 2019 году.