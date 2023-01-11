Новую часть MechWarrior уже делают — это будет сюжетная игра

Президент и основатель Piranha Games Расс Буллок в подкасте NoGutsNoGalaxy заявил, что его студия уже разрабатывает новую игру цикла MechWarrior. По его словам, это будет не сетевой, а полностью сюжетный меха-экшен, который можно будет проходить как в одиночку, так и в кооперативе.
Буллок добавил, что официальный анонс прозвучит не раньше осени этого года, а релиз состоится не позже 2025-го на ПК и консолях.
Помимо новой части, Piranha Games работает и над масштабным дополнением для MechWarrior 5: Mercenaries. Апдейт называется Rise of Rasalhague, он привнесёт в игру новую сюжетную кампанию. Его релиз намечен на 26 января.
Первая игра цикла MechWarrior вышла в далёком 1989 году. В серии пользователи воюют с помощью боевых мехов, которые нужно прокачивать. Последняя, пятая часть вышла в 2019 году.
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