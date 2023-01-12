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«Я в восторге от того, что мы хотим сделать». Мэтт Ривз — о сценарии сиквела «Бэтмен»

«Я в восторге от того, что мы хотим сделать». Мэтт Ривз — о сценарии сиквела «Бэтмен»
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«Бэтмен» — один из самых лучших фильмов 2022 года. Автором сценария и режиссёром фильма выступил Мэтт Ривз. Лента получила отличные отзывы от аудитории и критиков, а также собрала во всём мире приличные $ 770 млн. Вопрос о продолжении решился ещё в апреле 2022 года, но с тех пор о сиквеле не говорили.

Недавно Мэтт Ривз дал интервью различным СМИ и рассказал о разработке фильма. По его словам, работа над сценарием уже ведётся. Ещё Ривз подчеркнул, что он в «восторге» от него.

Я не могу сказать что-то конкретное про фильм, но мы усердно работаем над сценарием. Мы с коллегой погрузились в это с головой, и я в восторге от того, что мы хотим сделать.
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О чём будет сиквел «Бэтмена», неизвестно. К роли Тёмного рыцаря вернётся Роберт Паттинсон. Остальных деталей нет.

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