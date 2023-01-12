Релизный трейлер ремейка Dead Space выпустили раньше из-за утечки
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Релизный трейлер ремейка Dead Space планировали выпустить сегодня в 19:00 по московскому времени. Примерно за 10 часов до премьеры в Сеть утёк этот самый трейлер.
Судя по всему, именно из-за утечки Electronic Arts решила выпустить трейлер раньше назначенного срока — официальный ролик уже доступен для просмотра. В нём показали геймплейные фрагменты, а также сюжетные моменты. Без контекста сложно понять, что происходит в трейлере, но уже проходившие игру люди поймут, что и к чему.
Разработкой ремейка Dead Space занимается студия EA Motive. Релиз состоится уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре не будет поддерживаться русский язык — даже субтитры не переведут. Это связано с санкциями против России.
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