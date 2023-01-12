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Илон Маск потерял за год почти $ 200 млрд. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Илон Маск потерял за год почти $ 200 млрд. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса
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Прошедший год стал для Илона Маска непростым. Миллиардер купил «Твиттер» за $ 44 млрд, однако получил из-за этого больше критики, чем одобрения. Беды пришли и к акциям его компании Tesla — они то и дело постоянно падали.

По оценкам Forbes, из-за всего этого с ноября 2021 года миллиардер потерял около $ 182 млрд. Другие источники говорят о сумме, близкой к $ 200 млрд. Это действительно рекорд — Илона Маска за своеобразное достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Раньше крупнейшей потерей состояния мог «похвастаться» японский инвестор Масаеси Сону, который потерял $ 58,6 млрд в 2000 году.

Неудачи Маска также привели к тому, что он потерял статус самого богатого человека в мире, уступив Бернару Арно из Франции, состояние которого оценивается в $ 190 млрд. Состояние Маска — $ 140 млрд.

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