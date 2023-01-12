«Какой же ужас». Трейлер мультсериала про Велму из «Скуби-Ду» вызвал недоумение фанатов

Вчера HBO опубликовала трейлер мультсериала про Велму из «Скуби-Ду». Этот проект развернётся до события основного мультсериала и подробнее расскажет о жизни Велмы и её друзей.
Примечательно, что авторы этого проекта решили дать себе полную творческую свободу и изменили многое в каноне. Так, сама Велма стала темнокожей, а Шэгги превратился в афроамериканца. Более того, сам мультсериал подходит больше взрослой аудитории, чем детской.
Судя по всему, подобные расхождения с каноном совсем не понравились аудитории. У ролика 5,1 тыс. лайков против 84 тыс. дизлайков. При этом комментарии к ролику отключены.
Фото: YouTube
В комментариях в сообществах «ВКонтакте» люди негодуют и выражают непонимание того, зачем из детского мультсериала делать взрослый, к тому же с такими сильными изменениями.
Оригинал был не очень. Спасали только смешные погони монстра за персонажами. А тут совсем хрень, похоже. И зачем делать взрослый мультсериал из мульта для детей — вообще не понимаю. Ну типа, камон, порно-пародии и так есть.
Такое чувство, что сериал будет про косплееров, которые пытаются выглядеть как корпорация «Тайна».
Не понимаю, зачем впихнули героев из «Скуби-Ду», хотя это не они. Если бы сериал вообще никак не связывали с культовым мультом, то может получился бы прикольный проект. А так только набрали негатива от олдов.
Какой это ужас, это как было с Resident Evil от Netflix — они просто взяли имена персонажей и одежду. В итоге это теперь совсем другие персонажи со своим характером, это просто такой ход: продвинуть повестку под популярным именем.
Первые две серии шоу вышли на HBO Max.
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