В новой части «Планеты обезьян» сыграет звезда «Бесстыжих» Уильям Х. Мэйси

Издание Deadline сообщило, что актёр Уильям Х. Мэйси, известный в первую очередь по сериалу «Бесстыжие» и фильму братьев Коэнов «Фарго», сыграет в новой части «Планеты обезьян». Пока что у СМИ нет информации, кого именно сыграет Мэйси.

Фильм выйдет под названием «Королевство планеты обезьян». Съёмки ленты стартовали в октябре и, судя по всему, до сих пор идут.

История «Королевства планеты обезьян» развернётся через много лет после фильма «Планета обезьян: Война» 2017 года, который завершил предыдущую трилогию. Обезьяну-революционера Цезаря сыграл знаменитый Энди Сёркис, а постановщиком ленты выступил Мэтт Ривз, снявший «Бэтмена».

Вместе с Мэйси в картине сыграют звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан, Оуэн Тиг и Питер Макон. Даты выхода у ленты нет.