Sayonara Wild Hearts всё же не попадёт в PS Plus в январе
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11 января Sony опубликовала список игр, которые совсем скоро попадут в обновлённую подписку PS Plus. Среди проектов значился Sayonara Wild Hearts — гоночная аркада от Annapurna Interactive. Однако спустя несколько часов компания объявила, что произошла ошибка и игра всё же не попадёт в ближайший каталог.
Sayonara Wild Hearts была ошибочно анонсирована как часть январского обновления для каталога PlayStation Plus.
Таким образом, 17 января в PS Plus Extra попадут 9 игр, включая Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition и Life is Strange. В PS Plus Deluxe и Premium же добавят Syphon Filter 3, Star Wars Demolition и Hot Shots Golf 2.
В стандартном PS Plus уже доступны три проекта: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2. Их уже можно забрать в том числе и в России.
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