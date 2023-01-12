Для PS5 вышло обновление с поддержкой премиум-геймпада DualSense Edge
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В Сети обратили внимание, что Sony выпустила для PS5 свежее обновление прошивки системы. Апдейт 06.50 уже доступен для скачивания — его размер составляет почти 1,1 ГБ.
Чего-то глобального обновление не добавило. Свежая прошивка лишь улучшила производительность системы и добавила поддержку геймпада DualSense Edge — это такой же DualSense, но только более гибкий в плане кастомизации. Внешний вид контроллера тоже другой.
Фото: Twitter
Скорее всего, уже в феврале Sony анонсирует выход крупного обновления 07.00 — с его выходом должна состояться полноценная интеграция Discord в PS5. Наверняка добавят и другие фишки. Сам апдейт, предположительно, выйдет в марте.
Геймпад DualSense Edge должен поступить в продажу 26 января.
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