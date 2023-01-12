Для FIFA 23 вышел шестой патч. Он усилил защитников и исправил баги

EA Sports выпустила шестой патч для FIFA 23. В этот раз авторы сфокусировались на многочисленных ошибках геймплея футсима. Так, защитники теперь не замедляют движение при попытке догнать пас вразрез верхом, а их отборы стали куда реже приводить к отскоку мяча к другим нападающим. Кроме того, арбитры теперь куда более адекватно ставят нарушение при подкатах: ранее фол могли зафиксировать даже при чистой игре в мяч.

Также EA исправила некоторые баги с дриблингом у нападающих, удалила некорректные анимации игры головой и немного изменила отбор мяча при укрывании мяча корпусом. Не забыли разработчики исправить надоедливую ошибку со штрафными, когда игрок не мог быстро разыграть мяч.

Наконец, разработчики обновили множество мячей, форм, лиц, иконок и других визуальных элементов. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке или в главном меню FIFA 23.