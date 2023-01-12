Дженна Ортега хочет видеть Леди Гагу во втором сезоне «Уэнсдей»

Во время церемонии «Золотого глобуса» 2023 года звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу спросили, как она смотрит на то, что во втором сезоне шоу сыграла бы Леди Гага. Актриса отметила, что была бы в восторге от этого.

По словам Ортеги, появление Леди Гаги создало бы в сериале ещё одного монстра, который бы нашёл общий язык с Уэнсдей Аддамс.

Я уверена, что Netflix эта идея понравится. Если бы Леди Гага стала частью этого, то они c Уэнсдей должны были бы стать двумя монстрами, которые понимают друг друга.

Также Ортега подчеркнула, что ещё не читала сценарий второго сезона шоу, но уже с нетерпением хочет ознакомиться с ним, чтобы узнать будущее своей героини.

Когда выйдет второй сезон «Уэнсдей», неизвестно.