Звезда «Всё везде и сразу» хочет сняться «Балбесах 2» Стивена Спилберга

Актёр Ке Хюи Куан мечтает сняться в «Балбесах 2» — сиквеле культовой приключенческой картины 1985 года, в которой он сыграл одну из главных ролей. Ке Хюи готов вернуться к роли юного изобретателя, если сценаристом и продюсером второй части выступит Стивен Спилберг. Известный постановщик написал сценарий для первой части совместно с Крисом Коламбусом и был исполнительным продюсером.

Ке Хюи Куан также объяснил, почему сиквел «Балбесов» так и не вышел, несмотря на усилия ныне покойного режиссера Ричарда Доннера.

Последние 30 лет мы пытались снять «Балбесов 2». Когда я был намного моложе, я хотел, чтобы это произошло, потому что думал, что это фильм, который мне нужен, чтобы возобновить карьеру. Честно говоря, мы отсмотрели множество сценариев, но ни один не соответствовал качеству оригинала.

Напомним: Ке Хюи Куан в этом году получил «Золотого глобуса» за роль в фильме «Всё везде и сразу». А Стивена Спилберга наградили за режиссуру фильма «Фабельманы».

Куан впервые снялся у Спилберга в картине «Индиана Джонс и Храм судьбы» 1984 года, потом Стивен спродюсировал «Балбесов», где Ке Хюи сыграл одну из главных ролей. После этого артист снимался в основном в сериалах и простых комедиях. Но успех «Всё везде и сразу» вернул интерес аудитории а таланту актёра.

Стивен Спилберг и Ке Хюи Куан в 1984 году Фото: Twitter