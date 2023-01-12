В Marvel Snap добавят бои с друзьями в конце января

В карточную игру Marvel Snap наконец-то добавят бои с друзьями — это случится 31 января. Режим получил название Battle Mode.
Для сражений против друзей полностью переработали всю игру. Вместо победы по итогам шести раундов теперь предстоит наносить «удары». У каждого игрока по 10 единиц здоровья. «Щёлкнув», можно удвоить урон (нанести четыре единицы урона вместо двух). При отступлении игрок потеряет лишь одну единицу урона.
«Боевой режим» будет добавлен вместе с новой механикой под названием Series Drop, которая влияет на редкость карт. Разработчики заявили, что патч, который привнесёт в Marvel Snap соревновательный режим, могут перенести, если будут обнаружены технические проблемы.
Marvel Snap вышла в конце октября на iOS, Android и ПК. ККИ сразу же стала мировым хитом и активно развивается. Кстати, вчера, 11 января, в ней появился перевод на русский язык.
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