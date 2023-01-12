Глава Ubisoft обязал обычных сотрудников спасти компанию

11 января Ubisoft объявила об отмене сразу трёх неанонсированных игр, а также об очередном переносе пиратского экшена Skull & Bones. Кроме того, в компании пошли новые увольнения: таким образом руководство хочет уменьшить большие расходы корпорации. После этих новостей акции Ubisoft упали сразу на 20%, продолжив тенденцию по падению капитала студии.

Как сообщает издание Kotaku, президент Ubisoft Ив Гиймо написал внутреннее письмо сотрудникам, в котором призвал разработчиков трудиться на полную. Некоторые работники компании признались, что в сообщении прослеживались намёки на то, что во всех бедах виноваты именно они, и теперь им придётся всё спасать.

Сегодня мне как никогда нужна ваша полная энергия и приверженность делу, чтобы гарантировать, что мы вернёмся на путь к успеху. Я также прошу каждого из вас быть особенно осторожным и аккуратным в своих расходах и инициативах, чтобы мы были максимально эффективными и экономичными.

Тем временем инсайдеры сообщают, что Ubisoft уже обсуждала возможную сделку по поглощению компании, однако подобные предложения лишь вызывали смех у топ-менеджеров различных корпораций.