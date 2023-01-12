Новый баг в Dota 2 может сломать сервер матча

Игроки в Dota 2 нашли новый критичный баг — с его помощью проигрывающая команда может нагрузить сервер матча так, чтобы он завис. В таком случае поражение не засчитается, и игроки не потеряют рейтинговые очки.

Как именно работает ошибка, показал стример Дмитрий finargot Плюснин: для вызова бага нужно купить Linken's Sphere и использовать предмет на союзнике, а затем продать.

Эффект щита останется на герое, и если вражеский персонаж попытается снять его любым направленным заклинанием, то сервер игры упадёт, а все участники матча через несколько секунд его покинут.

Для того, чтобы избежать падения сервера, выигрывающей пятёрке можно посоветовать не использовать заклинания на вражеских героев с Linken's Sphere, если только они не купили её самостоятельно.

На текущий момент Valve не исправила эту ошибку.