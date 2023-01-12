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Авторы продолжения «Папиных дочек» показали комнаты героинь

Авторы продолжения «Папиных дочек» показали комнаты героинь
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Онлайн-кинотеатр START показал комнаты, где живут главные героины сериала «Папины дочки». Таким образом, авторы напоминают, что они уже вовсю работают над продолжением культового российского шоу.

Комнаты героинь продолжения «Папиных дочек»

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

START и СТС анонсировали продолжение «Папиных дочек» в декабре 2022 года, а 1 января 2023-го авторы презентовали первый тизер.

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В новом шоу будет 20 эпизодов, их снимает Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. К своим ролям вернутся все героини, кроме Пуговки и спортсменки Жени. Отмечается, что новый сезон выйдет «уже скоро», но никаких дат не озвучили. Вероятно, сериал выйдет в 2023 году.

«Папины дочки» — российский комедийный сериал, который насчитывает 20 сезонов и 410 серий. Шоу в течение пяти лет показывали на СТС.

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