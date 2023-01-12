Утекли 14 минут геймплея Atomic Heart со стрельбой и головоломками
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На YouTube-канале 4Divinity внезапно появились сразу 14 минут геймплей долгожданной Atomic Heart. Владелец ограничил доступ к видео только по ссылке, однако спустя несколько недель ролик обнаружили СМИ.
В ролике можно оценить в том числе сражения с роботами с помощью оружия и различных способностей, поездки на машине, а также взглянуть на обширные локации. Судя по всему, это один из начальных уровней игры, где пользователя обучают механикам и дают решить небольшие пространственные головоломки.
Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года на ПК, консолях PlayStation и Xbox. В России игра станет эксклюзивом магазина VK Play. Ранее авторы показали сражения с огромным круглым роботом с помощью автоматов и ракетниц.
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