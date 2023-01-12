Konami анонсировала третий сезон для провальной eFootball

Konami представила третий сезон в eFootball 2023, который посвятили возвращению игроков в клубы после ЧМ-2022 в Катаре. Главным нововведением станут зимние трансферы и новые карточки для режима My Club. геймеры смогут получить улучшенные версии футболистов, которые показали блестящую игру за последние полгода. Пополнение ожидается в том числе в списке кумиров.

Кроме того, во время мировых дерби в eFootball 2023 станут доступны усиленные версии футболистов того или иного клуба. За них можно будет сыграть в режиме Derby day против других пользователей. Также в игре появятся еженедельные соревнования-испытания, посвящённые основным европейским лигам. В них пользователи смогут играть друг с другом, используя команды, полностью состоящие из игроков представленных регионов.

Сыграть можно будет, например, за игроков «Арсенала» Фото: Konami

Также Konami представила eFootball Championship Open — крупнейший официальный киберспортивный турнир eFootball, в котором каждый участник со всего мира выставляет свою команду мечты. Разработчики приглашают геймеров принять в нём участие: никаких ограничений нет, а первый тур состоится в конце января. Победители онлайн-турнира смогут принять участие в офлайн-финале в июле, когда пройдёт World Finals.