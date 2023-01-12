Авторы «Человека-паука: Через вселенные 2» показали логотипы девяти героев

Авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» представили логотипы девяти протагонистов, которые живут в разных «паучьих» вселенных. Создатели презентовали символ Паука-панка, Человека-паука 2099, Майлза Моралеса, Женщины-паука и других героев паучьей мультивселенной, которые будут фигурировать в приключении.
Логотипы главных героев мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Фото: Sony Pictures Releasing
Недавно соавторы и продюсеры сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет боле безумным, чем оригинал.
Мультфильм также будет и масштабней, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года.
- 12 января 2023
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
16:47
-
16:41
-
16:36
-
16:07
-
16:00
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:11
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:40
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:17
-
11:23
-
10:32
-
10:03
-
09:31
- 11 января 2023
-
21:50