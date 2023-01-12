Авторы «Человека-паука: Через вселенные 2» показали логотипы девяти героев

Авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» представили логотипы девяти протагонистов, которые живут в разных «паучьих» вселенных. Создатели презентовали символ Паука-панка, Человека-паука 2099, Майлза Моралеса, Женщины-паука и других героев паучьей мультивселенной, которые будут фигурировать в приключении.

Логотипы главных героев мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Фото: Sony Pictures Releasing

Недавно соавторы и продюсеры сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет боле безумным, чем оригинал.

Мультфильм также будет и масштабней, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года.