Звезда «Тельмы и Луизы» не может забыть ужасное поведение Билла Мюррея

В апреле прошлого года Searchlight Pictures остановила производство фильма «Быть смертным» на неопределённый срок из-за неподобающего поведения Билла Мюррея. Сам актёр заявлял, что его шутку восприняли не так, как он изначально задумывал. А его коллега по съёмочной площадке фильма «Быстрые перемены» (1990) Джина Дэвис вспомнила, какой беспредел Билл творил более 30 лет назад.

По её словам, Мюррей ещё во время встречи с продюсерами уговаривал её опробовать «странного вида огромный массажёр». Она отказывалась, но он агрессивно настаивал и в итоге добился своего, при этом ему никто не мешал.

Второй инцидент произошёл на съёмочной площадке, когда снималась масштабная сцена на перекрёстке Манхэттена с «сотнями статистов» и съёмочной командой. Джина Дэвис ждала костюмера — в это время к ней в трейлер в клоунском костюме ворвался Билл Мюррей и начал на неё орать.

Билл Мюррей в костюме клоуна ввалился в трейлер с яростью, буквально вытекающей из его глазных яблок. Он начал кричать на меня и ругаться: «Убирайся на хрен отсюда! Какого хрена ты делаешь? Шевелись! Шевелись!».



Он встал позади меня и орал мне в ухо: «Двигайся! Двигайся быстрее! Так мы дошли до перекрёстка, где сотни людей наблюдали за этим — а он всё продолжал и продолжал, пока не сказал: «Стой там», указав на метку на тротуаре, и начал стрелять.

Актриса призналась, что её «буквально трясло» от Мюррея. Она до сих с ужасом вспоминает те дни.

Билл Мюррей прокомментировал своё поведение на съёмках «Быть смертным» в интервью телеканалу CNBC. По его словам, он «сделал кое-что забавное, но это восприняли иначе».