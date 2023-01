«Я думала, что ужасно играю». Белла Рамзи — о критике фанатов из-за сериала The Last of Us

Когда HBO объявила каст сериала The Last of Us, многие фанаты остались недовольны подбором актрисы на роль Элли. Образ Элли в шоу воплотит Белла Рамзи, известная по роли Лианны Мормонт в «Игре престолов».

Недавно Рамзи дала интервью газете The New York Times и рассказал о своих переживаниях из-за огромного количества критики со стороны людей. По словам актрисы, в какой-то момент она начала думать, что действительно плохо играет и совсем не подходит для роли Элли. У актрисы сильно снизилась самооценка.

Было время, когда всё это казалось мне забавным. Затем я заканчивала 10-минутный сеанс прокрутки ленты и комментариев, откладывала телефон и понимала: «Возможно, это была плохая идея».

Как отметила Рамзи, она только недавно осознала, что хорошо выполнила свою работу. В этом, конечно, есть заслуга близких людей актрисы, поддержавших её.

Только недавно я приняла то, что я — Элли, и я хорошая актриса. Но это продлится несколько недель, а потом я снова буду думать, что я ужасно играю.

Шоу The Last of Us стартует уже 15 января, но в России сериал официально не покажут.