«Я думала, что ужасно играю». Белла Рамзи — о критике фанатов из-за сериала The Last of Us
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Когда HBO объявила каст сериала The Last of Us, многие фанаты остались недовольны подбором актрисы на роль Элли. Образ Элли в шоу воплотит Белла Рамзи, известная по роли Лианны Мормонт в «Игре престолов».
Недавно Рамзи дала интервью газете The New York Times и рассказал о своих переживаниях из-за огромного количества критики со стороны людей. По словам актрисы, в какой-то момент она начала думать, что действительно плохо играет и совсем не подходит для роли Элли. У актрисы сильно снизилась самооценка.
Было время, когда всё это казалось мне забавным. Затем я заканчивала 10-минутный сеанс прокрутки ленты и комментариев, откладывала телефон и понимала: «Возможно, это была плохая идея».
Как отметила Рамзи, она только недавно осознала, что хорошо выполнила свою работу. В этом, конечно, есть заслуга близких людей актрисы, поддержавших её.
Только недавно я приняла то, что я — Элли, и я хорошая актриса. Но это продлится несколько недель, а потом я снова буду думать, что я ужасно играю.
Шоу The Last of Us стартует уже 15 января, но в России сериал официально не покажут.
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