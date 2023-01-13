Мэтт Ривз уже обсуждал с Джеймсом Ганном будущее его «Бэтмена» в киновселенной DC

После смены руководства в Warner Bros. Discovery, занявшие места глав киновселенной DC Питер Сафран и Джеймс Ганн сделали множество неоднозначных решений, которые не одобрили фанаты. Новые боссы отказались от Супермена в исполнении Генри Кавилла и отменили разрабатываемые проекты.

Фанаты «Бэтмена» Мэтта Ривза боялись того же исхода и для новой франшизы, но её Ганн трогать не собирается. Болеет того, недавно Ривз рассказал, что уже обсуждал с Ганном и Сафраном будущее франшизы. Правда, результат беседы неизвестен.

Мы говорили несколько раз, и ещё пару встреч пройдёт до конца месяца. Мы все активно работаем над развитием своих проектов.

В разработке находится сиквел «Бэтмена». Мэтт Ривз, кстати, уже работает над сценарием вместе с коллегами.