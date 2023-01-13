Мэтт Ривз уже обсуждал с Джеймсом Ганном будущее его «Бэтмена» в киновселенной DC
Поделиться
После смены руководства в Warner Bros. Discovery, занявшие места глав киновселенной DC Питер Сафран и Джеймс Ганн сделали множество неоднозначных решений, которые не одобрили фанаты. Новые боссы отказались от Супермена в исполнении Генри Кавилла и отменили разрабатываемые проекты.
Фанаты «Бэтмена» Мэтта Ривза боялись того же исхода и для новой франшизы, но её Ганн трогать не собирается. Болеет того, недавно Ривз рассказал, что уже обсуждал с Ганном и Сафраном будущее франшизы. Правда, результат беседы неизвестен.
Мы говорили несколько раз, и ещё пару встреч пройдёт до конца месяца. Мы все активно работаем над развитием своих проектов.
В разработке находится сиквел «Бэтмена». Мэтт Ривз, кстати, уже работает над сценарием вместе с коллегами.
Комментарии
- 13 января 2023
-
11:34
-
10:59
-
10:10
-
09:30
- 12 января 2023
-
22:21
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
16:47
-
16:41
-
16:36
-
16:07
-
16:00
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:11
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:40
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:17
Партнерский контент