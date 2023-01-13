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Полноценный трейлер третьего сезона «Мандалорца» выйдет 16 января

Полноценный трейлер третьего сезона «Мандалорца» выйдет 16 января
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Фанаты «Мандалорца» могут ликовать, ведь уже 16 января в перерыве матча между командами Dallas Cowboys и Tampa Bay Buccaneers на ESPNʼs Monday Night Footbal покажут полноценный трейлер шоу. До этого выходил лишь тизер.

Известно, что по сюжету главный герой отправится на свою родную планету, чтобы восстановить репутацию после того, как он опорочил своё кредо. Само собой, в нелёгком путешествии персонажа будет сопровождать малыш Грогу — полюбившийся герой, его ещё называют малышом Йодой.

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Педро Паскаль вновь исполнит главную роль, а ещё в третьем сезоне с ним сыграют Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Кэти Сакхофф и звезда франшизы «Назад в будущее» Кристофер Ллойд.

Стартует третий сезон шоу 1 марта — ждать осталось не так долго.

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