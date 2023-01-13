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Минцифры отказалось выделять средства на развитие российской ОС «Аврора»

Минцифры отказалось выделять средства на развитие российской ОС «Аврора»
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Минцифры исключило из своей программы цифровой трансформации субсидии в размере 22 млрд рублей, которые планировалось направить на развитие операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с ведомственной программой цифровой трансформации (ВПЦТ) Минцифры на 2022–2024 годы.

Изначально в бюджет предполагалось заложить средства на разработку мобильных сервисов для «Авроры» и её адаптацию к различным устройствам. Однако в правительстве решили, что это нецелесообразно. Теперь «Ростелеком» будет разрабатывать «Аврору» за счёт собственных вложений и планирует продолжать работу в этом направлении.

Ранее правительство включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в дорожную карту развития «Нового общесистемного ПО до 2030 года». Стоимость проекта оператор оценивал в 480 млрд рублей до 2030 года, но финансирование не было утверждено.

В декабре источники в правительстве рассказали, что Минцифры создаст мобильную ОС на базе Android, подключив к её разработке VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком». Отмечалось, что новый проект направлен на потребительский сектор, а «Аврора» будет использоваться только в корпоративном и госсекторе «для работы с чувствительными данными».

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