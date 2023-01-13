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Утекли новые изображения Samsung Galaxy S23

Утекли новые изображения Samsung Galaxy S23
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Немецкое издание WinFuture раскрыло новые подробности Galaxy S23 — будущего флагманского смартфона от Samsung. В портале подтвердили, что устройство получит сразу три издания: обычный S23, S23 Plus и S23 Ultra. В этом году Samsung выпустит свой флагман в четырёх расцветках: Phantom Black (Призрачный чёрный), Botanic Green (Ботанический зелёный), Mystic Lilac (Мистическая сирень) и Cotton Flower (Хлопковый цветок).

Расцветки Galaxy S23

Расцветки Galaxy S23

Фото: winfuture

Фото: winfuture

Фото: winfuture

Что касается характеристик, то S23 получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, основную камеру в 200 МП и 6,1-дюймовый дисплей. Полноценная презентация смартфона состоится 1 февраля, а в продажу он должен поступить через несколько недель после анонса. Выйдет ли смартфон в России, пока неизвестно.

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