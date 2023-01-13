«Чебурашка» обошёл «Аватара» и стал самым кассовым фильмом за всю историю России

К началу третьего уикенда касса «Чебурашки» преодолела отметку в 3,528 млрд рублей, тем самым лента опередила первый «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Теперь «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Фото: ЕАИС

Примечательно, что для достижения этого звания «Чебурашке» потребовались скромные 13 дней. У «Аватара» на это ушли месяцы — впрочем, он и выходил совсем в другое время. А вот общие сборы «Чебурашки» с лёгкостью могут преодолеть отметку даже в 4 млрд рублей.

Самые кассовые фильмы в России

«Чебурашка» — 3,528 млрд рублей «Аватар» — 3,517 млрд рублей «Холоп» — 3,074 млрд рублей «Человек-паук: Нет пути домой» — 2,987 млрд рублей «Движение вверх» — 2,971 млрд рублей «Король лев» (2019) — 2,642 млрд рублей «Мстители: Финал» — 2,595 млрд рублей «Т-34» — 2,274 млрд рублей «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 2,198 млрд рублей «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — 2,132 млрд рублей.

«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента рассказывает о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Создатели ленты заявили, что у них уже есть планы по созданию целой франшизы.