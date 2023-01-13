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Звезда «Марвел» поддержал Мартина Скорсезе, критикующего фильмы Marvel

Звезда «Марвел» поддержал Мартина Скорсезе, критикующего фильмы Marvel
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Издание Variety обратило внимание на интервью Кумэйла Нанджиани журналу Esquire. Звезда «Вечных» рассказал, что не понимает тех, кто критикует Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино за их мнение о проектах Marvel Studios.

По словам Нанджиани, Скорсезе, как и любой другой человек, заслужил право иметь своё мнение о чём угодно. Если уж ему нельзя высказываться, то никому больше, считает Кумэйл.

Я люблю фильмы, которые снимают Тарантино или Скорсезе. И я могу не согласиться с мнением Скорсезе о фильмах про супергероев, но кто ещё заслужил право говорить о кино? Если Скорсезе не заслужил его, то не заслужил вообще никто. Странно, что людей это так задело.
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Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино уже много раз высказывались о том, что Marvel не снимает настоящее кино, а выпускает развлечения и аттракционы. Многие такую позицию не разделили, но нашлись и те, кто поддержал режиссёров.

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