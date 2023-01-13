Про легендарного Кинг-Конга готовят новую игру

Новая игра про Кинг-Конга уже находится в разработке. Об этом рассказали журналисты издания Licensing Magazine. Компания DeVito Artworks доверила проект студии GameMill Entertainment (Nickelodeon All-Star Brawl).
Подробности и дата выхода новой игры о Кинг-Конге пока неизвестны. По словам разработчиков, она точно выйдет на консолях и ПК. А продюсер Джо ДеВито отметил, что очень рад начать совместную работу с командой GameMill Entertainment.
Я очень рад работать с талантливой командой GameMill Entertainment, которая предоставит геймерам возможность окунуться в первозданный мир Кинг-Конга. Мы продолжаем расширять нашу программу лицензирования бренда «Кинг-Конг» в различных сферах, включая видеоигры, предметы коллекционирования, комиксы и настольные игры.
Кинг-Конг дебютировал на большом экране в 1933 году, с тех пор он стал одним из самых узнаваемых героев в поп-культуре. Он есть в книгах, играх и фильмах. Последняя большая игра про «короля обезьян» вышла в 2005 году. Её разработала Ubisoft. Приключение по мотивам одноимённого фильма Питера Джексона высоко оценили и критики, и игроки.
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