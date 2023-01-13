Инсайдеры намекают на дату выхода Forza Motorsport и Redfall

Официально вампирский шутер Redfall от авторов Dishonored и Prey должен выйти в первой половине 2023 года. Появлялись слухи о релизе в мае, и, похоже, они правдивы.
Недавно инсайдеры eXtas1s и Brad Sams заявили, что проект выйдет 2 мая. В целом дата звучит вполне логично и соответствует официальной информации. Важно отметить, что в середине и конце мая выйдут как минимум The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Suicide Squad: Kill the Justice League. Релиз Redfall в начале месяца может хорошо сыграть на руку авторам.
Также Brad Sams намекнул и на дату релиза гонки Forza Motorsport. По слухам, игра выйдет 7 марта или 3 июля.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Объявить дату релиза Redfall должны 25 января во время небольшой презентации Developer_Direct, проводимой Microsoft.
Redfall выйдет на ПК и Xbox Series, обойдя стороной PlayStation.
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