Warner Bros. отчаянно пытается заработать деньги продажей музыки из фильмов
Поделиться
Warner Bros. Discovery пытается покрыть расходы и огромные налоги, чтобы сохранить экономическую стабильность. Стало известно, что для реализации этой задачи компания рассматривает возможность продажи своей музыкальной библиотеки, включая авторские права на саундтреки к фильмам.
Warner Media в начале 2000-х продала своё музыкальное подразделение, при этом компания сохранила авторские права на ряд саундтреков, включая музыку к «Волшебнику страны Оз» и «Миру Дикого запада» (1973). По сообщениям инсайдеров, стоимость библиотеки медиагиганта может составлять более $ 1 млрд.
Недавно финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс признал, что в 2022 году компания закрывала свои шоу и сериалы, чтобы списать налоги и не прогореть.
Комментарии
- 13 января 2023
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
13:55
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
11:34
-
10:59
-
10:10
-
09:30
- 12 января 2023
-
22:21
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
Партнерский контент