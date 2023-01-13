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Warner Bros. отчаянно пытается заработать деньги продажей музыки из фильмов

Warner Bros. отчаянно пытается заработать деньги продажей музыки из фильмов
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Warner Bros. Discovery пытается покрыть расходы и огромные налоги, чтобы сохранить экономическую стабильность. Стало известно, что для реализации этой задачи компания рассматривает возможность продажи своей музыкальной библиотеки, включая авторские права на саундтреки к фильмам.

Warner Media в начале 2000-х продала своё музыкальное подразделение, при этом компания сохранила авторские права на ряд саундтреков, включая музыку к «Волшебнику страны Оз» и «Миру Дикого запада» (1973). По сообщениям инсайдеров, стоимость библиотеки медиагиганта может составлять более $ 1 млрд.

Недавно финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс признал, что в 2022 году компания закрывала свои шоу и сериалы, чтобы списать налоги и не прогореть.

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