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Умерла Лиза Мари Пресли. Это единственная дочь Элвиса Пресли

Умерла Лиза Мари Пресли. Это единственная дочь Элвиса Пресли
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В возрасте 54 лет скончалась певица и автор песен Лиза Мария Пресли — единственный ребёнок легендарного певца и музыканта Элвиса Пресли.

По заверению издания Variety, Пресли госпитализировали утром 12 января после остановки сердца в своём доме в Калабасасе, штат Калифорния. Её доставили ​​в больницу после того, как медики провели сердечно-лёгочную реанимацию. Но, к сожалению, вскоре Лиза скончалась.

Присцилла Пресли и вся семья Пресли потрясены и опустошены трагической смертью любимой Лизы Марии. Они глубоко благодарны всем за поддержку, любовь и молитвы.

Лиза Мария и её мать Присцилла присутствовали на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Они видели, как Остин Батлер получил «Золотой глобус» за роль Элвиса в одноименном фильме 2022 года. Они также посетили вечеринку премии, где «семья отметила 88-летие со дня рождения короля рок-н-ролла».

Лиза Мария Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. Она была единственным ребёнком Элвиса и Присциллы Пресли. Её родители развелись, когда ей было всего пять лет, а отец Элвис скончался, когда ей было всего девять. Она была замужем четыре раза — за музыкантом Дэнни Кио, певцом Майклом Джексоном, актёром Николасом Кейджем и продюсером Майклом Локвудом. У неё было четверо детей.

Лиза Мария начала свою музыкальную карьеру в 2003 году с выходом сингла Lights Out. Он стал частью её первого альбома To Whom It May Concern, который вошёл в топ-10 чарта Billboard 200. Потом она записала ещё две пластинки — Now What (2005) и Storm & Grace (2012).

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