Intel возобновила поддержку процессоров и видеокарт в России

В начале января американская компания Intel открыла доступ к скачиванию ПО и драйверов для процессоров и видеокарт со своего сайта intel.ru. Ранее корпорация закрывала доступ к сайту жителям России из-за приостановки своей деятельности в стране, однако в 2023 году внезапно решила разблокировать свои ресурсы для россиян.
Страница поддержки Intel
Фото: Intel
При этом 11 января Intel подтвердила, что возвращения в Россию пока не случилось. В компании отметили, что её деятельность в стране до сих пор приостановлена — то есть с апреля прошлого года корпорация официально не проводит никаких деловых операций в РФ.
Разблокировка сайта Intel не означает, что компания намерена вернуться в самое ближайшее время. Однако это значит, что россияне смогут продолжить пользоваться продуктами технологического гиганта и получать самые последние обновления ПО.
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