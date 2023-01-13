Intel возобновила поддержку процессоров и видеокарт в России

В начале января американская компания Intel открыла доступ к скачиванию ПО и драйверов для процессоров и видеокарт со своего сайта intel.ru. Ранее корпорация закрывала доступ к сайту жителям России из-за приостановки своей деятельности в стране, однако в 2023 году внезапно решила разблокировать свои ресурсы для россиян.

Страница поддержки Intel Фото: Intel

При этом 11 января Intel подтвердила, что возвращения в Россию пока не случилось. В компании отметили, что её деятельность в стране до сих пор приостановлена — то есть с апреля прошлого года корпорация официально не проводит никаких деловых операций в РФ.

Разблокировка сайта Intel не означает, что компания намерена вернуться в самое ближайшее время. Однако это значит, что россияне смогут продолжить пользоваться продуктами технологического гиганта и получать самые последние обновления ПО.