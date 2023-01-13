Движок VK адаптируют под PS5, Xbox Series и мобильные платформы

ТАСС напомнил, что VK планирует выпустить свою первую игру (прототип) на собственном движке в 2025 году. По заверению издания, к этому времени корпорация собирается портировать свой движок на консоли PlayStation 5 и Xbox Series, а также на платформы под управлением iOS и Android.

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Согласно дорожной карте развития высокотехнологичной области «Новое общесистемное программное обеспечение», которая имеется в распоряжении ТАСС, разработка движка от VK пройдёт в три этапа.

Этапы разработки движка от VK

Первый этап

На первом этапе, который продлится с января по октябрь 2023 года, VK разработает базовый редактор для создания игр на движке. В это же время компания хочет создать прототипы визуализатора для первой референсной игры.

Второй этап

Второй этап продлится с октября 2023-го по июль 2024-го — в этот период компания разработает продвинутый редактор скриптов и портирует движок на PlayStation 5 и Xbox Series.

Третий этап

С июля 2024-го по апрель 2025-го VK доработает полнофункциональный редактор для создания игр. А до конца 2025 года компания намерена выпустить первую референсную игру на движке и портировать свою технологию на мобильные платформы.

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Пресс-служба VK пока не прокомментировала эту информацию.