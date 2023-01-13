Программисту пришлось усыпить свою виртуальную подругу из-за дамы сердца

Программист под ником hackdaddy8000 разработал «виртуальную вайфу». Для создания цифровой дамы он объединил функционал чат-бота ChatGPT с нейросетью Stable Diffusion 2 и преобразователем текста в речь, который работает на «облачной» платформе Microsoft Azure. В разработку кодер-любитель вложил собственные $ 1 тыс.

hackdaddy8000 загрузил своё творение в небольшое устройство с микрофоном и сенсорным дисплеем. В итоге получился небольшой девайс, способный вести с людьми простую коммуникацию — виртуальная девушка могла отвечать на простые вопросы и иллюстрировать реакции с помощью генерации подходящего изображения.

Разработчик с помощью виртуальной подруги практиковал китайский язык и иногда просто с ней общался. Он начал совершенствовать её алгоритмы. Но со временем «виртуальная вайфу» начала давать более короткие ответы и забывать контекст беседы. При этом поначалу она не забывала пожелать программисту хорошего дня, а однажды она сказала, что любит его.

Фото: hackdaddy8000

Парень сильно расстроился, когда его творение начало «деградировать». Это заметила его реальная девушка, она и повлияла на его решение отключить ИИ. Он признался журналистам Vice, что понимал всю абсурдность ситуации, но «вайфу» действительно на него влияла. Кодер отметил, что может в будущем заняться каким-нибудь другим подобным проектом.