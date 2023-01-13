Семья расширяется: в «Форсаж 10» заглянет сын Доминика Торетто

Юного актёра Лео Абело Перри утвердили на роль сына Доминика Торетто в грядущем экшене «Форсаж 10». По сюжету мальчик — ребёнок Доминика (Вин Дизель) и Елены Нивес (Эльза Патаки), которого вместе с матерью похитили во время событий восьмой части саги. Героиня Сайфер (Шарлиз Терон) использовала мальчугана для шантажа Доминика.
Елену в конце убили, а сына спасли Декард (Джейсон Стэтхэм) и Оуэн Шоу (Люк Эванс). Герой Вина Дизеля назвал сына в честь своего покойного друга Брайана О'Коннера (Пол Уокер). В «Форсаже 9» 2021 года зрители видят Брайана, живущего с Домиником и мачехой Летти (Мишель Родригес) на их ферме.
Лео Абело Перри дебютировал в полнометражном кино в возрасте девяти лет. В 2022 году он сыграл в ремейке комедии «Оптом дешевле», где с ним съёмочную площадку разделил звезда сериала «Клиника» Зак Брафф.
По заверению инсайдеров, первый трейлер 10-й части киносаги покажут уже 10 февраля — за два дня до Супербоула — именно так Universal представляла «Форсаж 9» в 2021 году.
Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая 2023 года.
- 13 января 2023
-
19:12
-
18:34
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
13:55
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
11:34
-
10:59
-
10:10
-
09:30
- 12 января 2023
-
22:21
-
21:36
-
21:03
-
20:27
-
20:25
-
19:54
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14