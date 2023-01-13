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Семья расширяется: в «Форсаж 10» заглянет сын Доминика Торетто

Семья расширяется: в «Форсаж 10» заглянет сын Доминика Торетто
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Юного актёра Лео Абело Перри утвердили на роль сына Доминика Торетто в грядущем экшене «Форсаж 10». По сюжету мальчик — ребёнок Доминика (Вин Дизель) и Елены Нивес (Эльза Патаки), которого вместе с матерью похитили во время событий восьмой части саги. Героиня Сайфер (Шарлиз Терон) использовала мальчугана для шантажа Доминика.

Елену в конце убили, а сына спасли Декард (Джейсон Стэтхэм) и Оуэн Шоу (Люк Эванс). Герой Вина Дизеля назвал сына в честь своего покойного друга Брайана О'Коннера (Пол Уокер). В «Форсаже 9» 2021 года зрители видят Брайана, живущего с Домиником и мачехой Летти (Мишель Родригес) на их ферме.

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Лео Абело Перри дебютировал в полнометражном кино в возрасте девяти лет. В 2022 году он сыграл в ремейке комедии «Оптом дешевле», где с ним съёмочную площадку разделил звезда сериала «Клиника» Зак Брафф.

По заверению инсайдеров, первый трейлер 10-й части киносаги покажут уже 10 февраля — за два дня до Супербоула — именно так Universal представляла «Форсаж 9» в 2021 году.

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Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая 2023 года.

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