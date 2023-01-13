У Starfield сменилась дата выхода в Steam

В Steam поменяли дату выхода Stаrfield. Изначально на площадке значился точный год релиза — 2023-й. А сейчас на платформе время премьеры значится как «скоро».
Фото: Steam
Скорее всего, Xbox и Bethesda готовят страницу игры для старта предзаказов. Если это правда, то она появится не раньше 25 января. А скорее всего, в феврале. Авторы Starfield уже готовят посвящённое игре отдельное мероприятие, на нём должны открыть предзаказы и раскрыть точную дату выхода. При этом, когда состоится презентация, всё ещё неизвестно.
Кроме того, дата выхода Starfield в Steam могла автоматически измениться из-за нового правила платформы. Теперь в магазине разработчики и издатели обязаны давать «более понятные даты» премьер своих игр.
В середине декабря на канале Bethesda вышло интервью со старшим директором по квестам Уиллом Шэном. В ролике разработчик ответил на наиболее популярные вопросы сообщества о Starfield.
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