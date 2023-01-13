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В четвёртом сезоне «Пацанов» зрителей ждёт нечто «отвратительное»

В четвёртом сезоне «Пацанов» зрителей ждёт нечто «отвратительное»
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Куратор визуальных эффектов и ассоциированный продюсер сериала «Пацаны» Стефан Флит заявил, что в четвёртом сезоне шоу зрители увидят «нечто совершенно отвратительное». Он отметил, что такого он не лицезрел ни разу в своей карьере.

Думаю, я только что увидел самую отвратительную вещь, которую я когда-либо видел в этом бизнесе.

Официальный аккаунт «Пацанов» в «Твиттере» процитировал пост Флита, пошутив, что четвёртый сезон будет иметь рейтинг PG (просмотр рекомендован в присутствии родителей). При этом прошлые сезоны сериала снимали под рейтинг TV-MA (для взрослой аудитории).

Напомним — Amazon позволил шоураннеру Эрику Крипке в «Пацанах» свободно высмеивать супергероику и всю современную поп-культуру. В шоу, помимо жёсткой иронии, масса обнажёнки, жестокости и отвратительных сцен, которые сложно смотреть даже зрелой аудитории.

Новости по четвёртому сезону «Пацанов» очень радуют. Главное опасение не подтвердилось Новости по четвёртому сезону «Пацанов» очень радуют. Главное опасение не подтвердилось

Четвёртый сезон сериала «Пацаны» уже снимают. Когда состоится его премьера, пока неизвестно.

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