В четвёртом сезоне «Пацанов» зрителей ждёт нечто «отвратительное»

Куратор визуальных эффектов и ассоциированный продюсер сериала «Пацаны» Стефан Флит заявил, что в четвёртом сезоне шоу зрители увидят «нечто совершенно отвратительное». Он отметил, что такого он не лицезрел ни разу в своей карьере.
Думаю, я только что увидел самую отвратительную вещь, которую я когда-либо видел в этом бизнесе.
Официальный аккаунт «Пацанов» в «Твиттере» процитировал пост Флита, пошутив, что четвёртый сезон будет иметь рейтинг PG (просмотр рекомендован в присутствии родителей). При этом прошлые сезоны сериала снимали под рейтинг TV-MA (для взрослой аудитории).
Напомним — Amazon позволил шоураннеру Эрику Крипке в «Пацанах» свободно высмеивать супергероику и всю современную поп-культуру. В шоу, помимо жёсткой иронии, масса обнажёнки, жестокости и отвратительных сцен, которые сложно смотреть даже зрелой аудитории.
Четвёртый сезон сериала «Пацаны» уже снимают. Когда состоится его премьера, пока неизвестно.
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