Джеймс Ганн ещё не готов искать актёра для Супермена после Генри Кавилла

Новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн признался, что ещё не проводил кастинг на роль нового Супермена. Фанаты предложили ему кандидатуру — звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди. Ганн ответил, что он с коллегами будет искать претендента на роль супергероя только после того, как он завершит сценарий картины, или когда её сюжет будет близок к завершению.

На роль Супермена мы ещё никого не выбрали. Кастинг, как это почти всегда со мной бывает, начнётся после того, как сценарий будет закончен или близок к завершению, а это не так.

Недавно Ганн сообщил, что у него с другом и коллегой Питером Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр, когда они курировали киновселенную DC. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это он сам и Сафран.