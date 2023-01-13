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Джеймс Ганн ещё не готов искать актёра для Супермена после Генри Кавилла

Джеймс Ганн ещё не готов искать актёра для Супермена после Генри Кавилла
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Новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн признался, что ещё не проводил кастинг на роль нового Супермена. Фанаты предложили ему кандидатуру — звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди. Ганн ответил, что он с коллегами будет искать претендента на роль супергероя только после того, как он завершит сценарий картины, или когда её сюжет будет близок к завершению.

На роль Супермена мы ещё никого не выбрали. Кастинг, как это почти всегда со мной бывает, начнётся после того, как сценарий будет закончен или близок к завершению, а это не так.

Недавно Ганн сообщил, что у него с другом и коллегой Питером Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр, когда они курировали киновселенную DC. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это он сам и Сафран.

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