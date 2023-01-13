Ubisoft показала полчаса свежего геймплея пиратской Skull & Bones

Ubisoft презентовала большой ознакомительный ролик, посвящённый игровому процессу пиратского приключения Skull & Bones. Разработчики показали одну из миссий, в которой игроку нужно проводить расследование — чтобы найти скрытые сокровища или какие-нибудь другие «плюшки». В видео также можно увидеть захват одного из поселений и битву в океане.
Игроки смогут получать дополнительные сведения о задании в посланиях в бутылках, обрывках бортовых журналов и другими способами. По словам авторов, в игре покажут реальные корабельные фракции, которые промышляли в районе Индийского океана в 1700-е годы.
В Skull & Bones обширный открытый мир, в котором игрок исследует местность от третьего лица. Авторы рассказали о специальных аванпостах, которые будет встречать герой. На них можно будет прокачиваться, брать различные задания и сдавать выполненные, получая вознаграждение. На аванпостах также можно будет торговать.
В Skull & Bones предстоит грабить другие судна и сражаться с пиратами-конкурентами. По словам разработчиков, к каждой битве нужно как следует готовиться, и чем дольше идёт сражение, тем сложнее оно становится. А во время грабежей поселений часть команды корабля будет высаживаться на берег, а другая — оставаться на судне, чтобы совершать обстрел.
Недавно Ubisoft в очередной раз перенесла выход Skull & Bones — в этот раз авторы планируют выпустить игру между текущим 2023 и 2024 годом.
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